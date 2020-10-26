РИАМО - 26 окт. Подмосковные полицейские в Сергиево-Посадском округе задержали двух мужчин 26 и 35 лет, подозреваемых в незаконном культивировании наркосодержащих растений, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники организовали лабораторию по выращиванию наркосодержащих растений в подвале гаражного бокса, расположенного в поселке Богородское. Для этого мужчины закупили семена, удобрения, тепловые лампы и другое оборудование», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что всего изъято 23 куста растений. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело.

Фигурантов заключили под домашний арест.