РИАМО - 26 окт. Актер Александр Олешко, певица Надежда Бабкина, историк моды Александр Васильев, телеведущий Михаил Ширвиндт и эксперт по здоровому питанию Сергей Малоземов проведут цикл мастер-классов в онлайн-режиме для участников «Московского долголетия», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для того, чтобы досуг жителей столицы старшего поколения был еще интереснее, проект продолжает развиваться и искать новые форматы работы с участниками. При этом онлайн-пространство нас ни в коем случае не ограничивает», — отметил заместитель главы департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

К проекту через интернет уже присоединилось более 50 тысяч москвичей.

Мастер-классы по актерскому мастерству проведет Александр Олешко. О стиле и моде расскажет Александр Васильев, а об освоении писательского мастерства — Михаил Ширвиндт.

Кроме того, про основы здорового питания расскажет Сергей Малоземов, а Надежда Бабкина поможет раскрыть в себе талант.

Из-за пандемии коронавируса все занятия проекта «Московское долголетие» проходят в онлайн-формате. Запись в проект также проходит только дистанционно.