РИАМО - 26 окт. Огурцы из подмосковных теплиц были впервые экспортированы в Европейский союз, Московская область поставляет свою различную продукцию в большое количество стран, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Министр рассказал, что регион экспортирует свою продукцию в большое количество стран. В этом году были открыты новые направления - Австрия, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Норвегия, Словения, Филиппины, Швейцария и Аргентина.

«Наши огурцы буквально на прошлой неделе впервые были поставлены в Евросоюз из подмосковных теплиц», - сказал Разин.

Также он рассказал об экспорте продукции в Китай. Власти ожидают по итогам года около 100 миллионов долларов общего объема поставок в эту страну.