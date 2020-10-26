РИАМО - 26 окт. Инвесторы, арендующие у столицы землю для использования нежилых строений, смогут создавать на территории объектов спортивную инфраструктуру без проведения дополнительных конкурсных процедур и заключения новых договоров аренды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это позволит увеличить количество доступных для населения объектов спорта и повысит инвестиционную привлекательность городских земельных участков», — сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Для установки спортивных объектов на арендованной земле необходимо, чтобы они занимали не более 70% территории, на участках с другими видами разрешенного использования — не более 25%.

«Также объект не может иметь фундамента, а его заглубление не должно превышать 0,5 метра. Выбор материалов для конструкции ограничен: стекло, алюминий, металл и дерево», — отметил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

В перечень некапитальных спортобъектов вошли ФОКи, площадки для гольфа и бейсбола, футбольные поля, катки, а также другие объекты инфраструктуры, к примеру раздевалки и инвентарные.