РИАМО - 26 окт. До конца 2020 года планируется экспортировать около 100 тысяч тонн подмосковной продукции в Китай, с начала года объем отгруженной продукции в эту страну вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Он напомнил, что Китай - один из наиболее динамично растущих рынков.
По его словам, до конца года примерно 100 тысяч тонн различных продуктов будет поставлено в эту страну.
Министр добавил, что наиболее динамичный рост в экспорте в Китай занимает мясная продукция. Доля объема экспорта в эту страну мясных продуктов занимает более 50%.
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