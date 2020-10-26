РИАМО - 26 окт. До конца 2020 года планируется экспортировать около 100 тысяч тонн подмосковной продукции в Китай, с начала года объем отгруженной продукции в эту страну вырос на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он напомнил, что Китай - один из наиболее динамично растущих рынков.

«Если говорить об увеличении объема экспорта в Китай в натуральном выражении, то есть в количествах тонн отгруженной продукции, то на текущую дату прирост превышает 200% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если говорить о денежном выражении, то порядка 9% от общего объема экспорта приходится на Китай, то есть по итогам года мы ожидаем порядка 100 миллионов долларов общего объема поставок в эту страну», - сказал Разин.

По его словам, до конца года примерно 100 тысяч тонн различных продуктов будет поставлено в эту страну.

Министр добавил, что наиболее динамичный рост в экспорте в Китай занимает мясная продукция. Доля объема экспорта в эту страну мясных продуктов занимает более 50%.