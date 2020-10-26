РИАМО - 26 окт. Московская область входит в топ-10 крупнейших регионов-экспортеров России, в настоящее время регион уже экспортировал продукцию на сумму почти 740 миллионов долларов, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Мы входим в десятку крупнейших экспортеров, хотя, казалось бы, у нас не производится большого количества зерна, не производится такого большого количества других сырьевых продуктов», - сказал Разин.

Он добавил, что Подмосковье имеет серьезный KPI (ключевые показатели эффективности – ред.) по уровню экспорта.

«Показатель превышает 900 миллионов долларов США в год. Мы сейчас уверенно идем к этой цифре за 2020 год. Почти на 740 миллионов долларов мы уже экспортировали продукцию, и рассчитываем даже достичь показателя в один миллиард долларов США», - сказал Разин.

Министр напомнил, что главным потребителем подмосковной продукции является Москва.

«Мы традиционно кормим столицу. Это овощи, мясо, молоко и другие пищевые продукты. В этом плане достаточно большой ассортимент мы представляем нашим потребителям. Я уверен, если зайти в любой московский или подмосковный магазин, у более 50% товаров местом производства будет Московская область», - сказал Разин.