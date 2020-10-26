РИАМО - 26 окт. С 26 по 30 октября столичные музеи проведут очередные виртуальные экскурсии, онлайн-выставки и познавательные лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Музей-заповедник «Царицыно» 26 октября проведет лекцию из цикла «Белое золото королей», в рамках которой все желающие узнают историю фарфора. А 28 октября на канале музея расскажут о расцвете фарфорового производства в Европе в XVIII веке и о создателе русского фарфора — химике Дмитрии Виноградове.
28 октября в Доме Гоголя научный сотрудник музея Александр Шамарин расскажет слушателям про создателя картин «Унесенные ветром», «Ребекка» и «Кинг-Конг» — Дэвида Селзника.
В этот же день в Музее Москвы состоится лекция под названием «Разговор с москвоведом. Усадьба Кузьминки». Подписчикам расскажут о происхождении названий местности на юго-востоке столицы.
Уже 30 октября в музее Константина Паустовского пройдет онлайн-выставка «Дорогой собрат», посвященная 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.
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