РИАМО - 26 окт. С 26 по 30 октября столичные музеи проведут очередные виртуальные экскурсии, онлайн-выставки и познавательные лекции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сайтах и YouTube-каналах музеев москвичей ждут новые познавательные лекции, онлайн-выставки и виртуальная экскурсия. Присоединиться к большинству мероприятий можно бесплатно и без предварительной регистрации», — говорится в сообщении.

Музей-заповедник «Царицыно» 26 октября проведет лекцию из цикла «Белое золото королей», в рамках которой все желающие узнают историю фарфора. А 28 октября на канале музея расскажут о расцвете фарфорового производства в Европе в XVIII веке и о создателе русского фарфора — химике Дмитрии Виноградове.

28 октября в Доме Гоголя научный сотрудник музея Александр Шамарин расскажет слушателям про создателя картин «Унесенные ветром», «Ребекка» и «Кинг-Конг» — Дэвида Селзника.

В этот же день в Музее Москвы состоится лекция под названием «Разговор с москвоведом. Усадьба Кузьминки». Подписчикам расскажут о происхождении названий местности на юго-востоке столицы.

Уже 30 октября в музее Константина Паустовского пройдет онлайн-выставка «Дорогой собрат», посвященная 150-летию со дня рождения Ивана Бунина.