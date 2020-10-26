РИАМО - 26 окт. Археологам удалось обнаружить основания садовых дорожек, части беседок и павильонов, а также фрагменты оранжерей и водоводов конца XVIII — начала XIX во время раскопок на территории реставрируемой усадьбы Измалково в поселении Внуковское Новомосковского округа, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Отдельные археологические находки на территории парка усадьбы связаны с повседневной жизнью Измалкова. Среди них столовые приборы, предметы гардероба, монеты, битая посуда. С ними уже работают специалисты-археологи», — сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

В настоящее время на объекте специалисты восстанавливают главный дом, восточный и западный флигели, кладовую, кухню, служебное здание и возрождают местный парк. Все этапы работы сопровождают археологи.

Реставрации началась более года назад. Парк усадьбы планируется восстановить по историческим чертежам и архивным материалам. Кроме того, основание одной из старинных парковых дорожек планируют поместить под стеклянную витрину.

Усадьба Измалково несколько раз меняла хозяев: одним из них был воевода Иван Леонтьев, а с XIX века собственниками места стала дворянская семья Самариных. После революции 1917 года на территории объекта размещался детский санаторий.

До начала реставрации усадьба находилась в плачевном состоянии — почти все деревянные строения были повреждены. После проведенных работ в усадьбе разместится пансионат для амбулаторного лечения детей.