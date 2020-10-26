РИАМО – 26 окт. Несмотря на сокращение числа проведенных в Подмосковье ярмарок «Ценопад», с начала 2020 года их посетили 102,5 тысячи человек, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«С начала этого года ярмарки «Ценопад» посетило около 102,5 тысяч человек. Основная задача ярмарки – чтобы продукты, которые там продаются, были дешевле, чем в магазинах. И самое важное, чтобы эти продукты были не просто дешевыми, а очень качественными», - сказал Разин.

Он добавил, что из-за пандемии количество проведенных ярмарок снизилось.

«В первом полугодии 2020 года проведены 862 ярмарки, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2019 года», — уточнил министр.

Он отметил, что основной причиной сокращения количества ярмарок стало снижение покупательской способности граждан.

«Соответственно, участие в ярмарках для производителей стало экономически невыгодно, что также существенно снизило их желание принимать участие в таких мероприятиях», — пояснил Разин.

На данных ярмарках уже продано более 20 тонн овощей и фруктов, 2,3 тонны меда, более 10 тонн рыбной продукции и мясной продукции.