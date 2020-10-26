РИАМО - 26 окт. Число доставок еды в Подмосковье в 2020 году увеличилось более чем на 50% по сравнению с 2019 годом, сервисы доставки еды продолжат развиваться и после пандемии, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Более чем на 50% увеличилось количество доставок еды в Подмосковье. При этом, надо сказать, выросла и сумма ежедневного товарооборота по дистанционной торговле. На пике мы достигали цифры почти в 2 миллиарда рублей в сутки. Сегодня мы имеем 1,2–1,3 миллиарда рублей», - сказал Разин.

Он отметил, что даже после окончания пандемии коронавируса сервисы доставки будут продолжать развиваться.

«Я считаю, что сегмент электронной коммерции имеет все шансы продолжать развиваться дальше, потому что даже многие наши производители из сегмента non-food, те же предприятия строительной отрасли, за счет быстрой переориентации на удаленную доставку не только не снизили объемы, а, наоборот, увеличили свой товарооборот», - добавил Разин.