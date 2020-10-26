​РИАМО - 26 окт. Есть несколько способов проверить себя на коронавирус, при этом у каждого теста есть соответствующая функция, сообщил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Он отметил, что тесты нужно использовать в определенное время, иначе процесс станет бессмысленным.

«Тесты абсолютно информативные. Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР», – сказал Тимаков в интервью радио Sputnik.

В этом случае врачи берут мазок и смотрят очаги начала размножения, а также антигенный состав вируса.

ПЦР-тест нужно делать в первые две недели болезни. После этого следует проверяться на антитела.

«Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и абсолютно бесполезно», – подчеркнул врач.

По его словам, антитела начинают формироваться только на седьмой-десятый день болезни. Сначала идет иммуноглобулин М, а потом начинает формироваться иммуноглобулин G.

Иммуноглобулин М и ПЦР из носа сдается только в начале болезни, если это меньше семи дней. При этом иммуноглобулин G сдается для того, чтобы узнать, болел ли человек ранее.

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