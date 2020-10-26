РИАМО - 26 окт. За десять лет финансирование образовательных учреждений столицы выросло почти в 2,5 раза, затраты на одного учащегося составили от 135 до 175 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Механизм финансового обеспечения государственных образовательных организаций изменили в 2011 году, тогда же были внедрены единые нормативные затраты.

«Это позволило увеличить оплату труда педагогов, а также повысить качество образовательного процесса», — отметил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что раньше финансирование школ без статуса лицея, гимназии или центра образования составляло более 63 тысяч рублей на одного ученика. В январе текущего года затраты на ученика первого – четвертого классов составили 135 тысяч рублей, с пятого по девятый – 155 тысяч рублей, старшеклассники – 175 тысяч рублей ежегодно.

По 185 тысяч рублей выделяют на одного воспитанника групп полного дня дошкольных заведений.

Из бюджетных средств школа сама оплачивает все необходимые расходы, включая клининг, охрану учреждения, закупку необходимой мебели и многое другое.

По словам главы департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, финансовая самостоятельность дает столичным школам больше гибкости в расходовании средств, а также значительно повышает результативность работы.