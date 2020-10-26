РИАМО - 26 окт. В Москве подошел к концу прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2020», представлять благотворительные, социальные и образовательные проекты на конкурсе будут свыше 7,4 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы комитет общественных связей и молодежной политики столицы.

«Самой представительной по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней зарегистрировано 2025 человек. А по количеству поданных заявок, их 470, лидирует индивидуальная номинация «Я волонтер», — сказала заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что у конкурса новый формат проведения. Теперь каждая НКО может предложить для участия в конкурсе лучших добровольцев организации в номинации «Спасибо». Участвовать в ней в этом году будут 80 волонтеров. Программы развития корпоративной социальной ответственности также предложат на конкурсе команды НКО, в этой номинации заявлено 630 человек.

В рамках конкурса добровольцы смогут предложить соцпрограммы для детей, программы для помощи нуждающимся и бездомным, проекты патриотического волонтерства и другое.

Конкурс проводится по трем направлениям — «Команда», «Деятельность» и «Проект». В каждом направлении есть номинации. Всего в проекте восемь номинаций.

Для участников конкурса до конца года будут организовываться мастер-классы, мотивационные и творческие встречи.