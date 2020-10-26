РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в Москве умерли 62 пациента с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших достигло 6442, сообщает столичный оперштаб.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. При симптомах ОРВИ необходимо вызвать врача на дом», — напоминается в сообщении.

Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 395 816 случаев инфицирования Covid-19. Всего выздоровели 290 524 пациента.

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