РИАМО - 26 окт. За минувшие сутки в Москве умерли 62 пациента с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших достигло 6442, сообщает столичный оперштаб.
Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей.
С начала пандемии в Москве зафиксировано 395 816 случаев инфицирования Covid-19. Всего выздоровели 290 524 пациента.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии