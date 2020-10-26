РИАМО - 26 окт. Погода в Москве и Московской области в понедельник напомнит жителям региона бабье лето, температура воздуха днем составит до плюс 12 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в Московском регионе формированием погодных условий займется погожий антициклон. <...> Осадков не прогнозируется, солнце порадует своим присутствием, и такая погода напомнит нам прекрасное время бабьего лета», — говорится в сообщении.

Температура будет выше климатической нормы. В Москве столбик термометра будет колебаться от 10 до 12 градусов тепла, а в Подмосковье — от плюс 7 до 12 градусов.

Ветер будет западного и юго-западного направлений. Он разовьет скорость от 2 до 7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти.