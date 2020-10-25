РИАМО - 25 окт. В Московской области около 40-45% зараженных коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам для обеспечения кислородом, с пациентами работают порядка 30 тысяч врачей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Бытует мнение, что вторая волна легче. Это не так. У нас и на ИВЛ люди лежат, и с кислородом. Почти четыре тысячи человек – то есть порядка 40-45% пользуются кислородом», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что в регионе с коронавирусом работают порядка 30 тысяч врачей.
«Врачи на вес золота. Ищем врачей, приглашаем. Всего сейчас задействовано 30 тысяч человек», — добавил Воробьев.
В Подмосковье зафиксировано 83 748 случаев Covid-19 за весь период эпидемии, победили инфекцию 62 375 пациентов, скончались 1 541 человек.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- В Московской области около 40-45% зараженных коронавирусной инфекцией подключены к аппаратам для обеспечения кислородом, с пациентами работают порядка 30 тысяч врачей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
- В столице по факту сокрытия вернувшимися из-за рубежа москвичами данных тестов на коронавирус составлено 1 638 протоколов, нарушители оштрафованы на 1,79 миллиона рублей.
- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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