РИАМО - 25 окт. В Московской области до 09:00 26 октября продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории почти всего Центрального Федерального округа, кроме Калужской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и Костромской областей.

В ночь с воскресенья на понедельник в Московском регионе ожидается плюс 4-6 градусов, облачно с прояснениями, без осадков, слабый ветер. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.