РИАМО - 25 окт. Участок улицы Наличной перекроют до 20 декабря из-за строительства Большой кольцевой линии метро Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

Перекрытие движения будет действовать круглосуточно.

«Участок: Наличная улица от дома 4, строение 7, до дома 3. Особенности: полное перекрытие», — отмечается в материале.

Также на улице Солдатской в районе пересечения с Наличной ограничат движение. Движение будет осуществляться по двум полосам с перепуском на трамвайные пути.