РИАМО - 25 окт. В Московской области в воскресенье провели финал X турнира по мини-футболу среди мусульманских общин, участие приняли команды из Химок, Красногорска, Ногинска, Электростали, Пушкина и Краснозаводска, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Состязания прошли на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелкове. По итогам турнира третье место завоевала команда из Ногинска, второе – команда из Электростали, а первое – команда из Красногорска.

«Юбилейный турнир по мини-футболу среди мусульманских общин приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Три отборочных этапа выявили сильнейшие футбольные коллективы Московской области, которые сражались в финальной части турнира. В атмосфере взаимного уважения команды показали честную и красивую игру», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что такие мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни, а также развитию и укреплению социальных связей между мусульманскими общинами региона.

Состязания прошли с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований.