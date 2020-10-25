РИАМО - 25 окт. Подмосковный дзюдоист Яго Абуладзе завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов на международных соревнованиях «Гран-шлем» в Будапеште, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования прошли с 23 по 25 октября. Яго Абуладзе одолел Роберта Мшвидобадзе.

«Яго Абуладзе – титулованный дзюдоист, в его активе победа на «Гран-при» в Ташкенте в 2019 году, золотая медаль чемпионата Европы 2018 года среди юниоров до 23 лет. В прошлом году на турнире «Гран-шлем» по дзюдо, который проходил в Абу-Даби, он стал бронзовым призером состязаний», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Министр отметил, что спортсмен работал над собственными ошибками и совершенствовал технику, он проделал большую работу и заслужил эту победу.