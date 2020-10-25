РИАМО - 25 окт. В Московской области за выходные прошла 71 ярмарка в 38 округах, на мероприятия пришли более 100 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из 36 регионов России <…> представили не только привычный ассортимент продуктов питания и товаров повседневного спроса, но и эксклюзивную продукцию ручной работы», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

В Щелкове на центральной площадке усадьбы Гребнево организовали фестиваль «Гребневская ярмарка». Здесь продали пять тонн сыра. На этом мероприятии свою продукцию представили более 50 производителей, фермеров, сыроваров и пасечников из Московской и соседних областей. Посетителям предложили 100 видов сыра из коровьего и козьего молока, с белой и голубой плесенью, с травами и специями, твердые и мягкие, на вине и сливочные.

В щелковском фестивале приняла участие сырная мастерская GRANA, завоевавшая приз на конкурсе «Лучший сыр России 2019».

Также на этом мероприятии можно было купить более 15 видов меда и продукты пчеловодства, овсяный квас на меду, авторские варенья (фруктовые, ягодные и овощные), травяные чаи, мясные деликатесы из оленины, крольчатины, медвежатины, более 20 видов колбас, сушеные грибы и ягоды, разнообразные сладости, выпечку, молочную и рыбную продукцию, соусы, масло и сельскохозяйственную продукцию, в том числе тыквы.

Для гостей фестиваля провели дегустации, мастер-классы, концерты и анимационные шоу.

В Видном состоялась социальная ярмарка «Ценопад». Со скидкой до 70% можно было приобрести более 30 наименований продуктов питания: некоторые колбасные изделия, консервированную продукцию, а также сухофрукты, мед, шиповник нового урожая, урюк, крымское варенье на травах, помидоры, лук, картофель, виноград, рябчиков, навагу, треску, карасей, шашлык из судака, шашлык из сома, камбалу, скумбрию в томатном соусе, бочковые огурцы, квашеную капусту и так далее.

В поселке Вербилки Талдомского округа прошла тематическая ярмарка «Золотая осень», где было организовано более 20 торговых мест. Посетители ярмарки могли приобрести колбасные изделия от производителей из Липецка, хлеб и хлебобулочные изделия, сухофрукты, мед и продукты пчеловодства, молочную и рыбную продукцию, овощи и фрукты, в том числе, несколько видов тыквы, а также товары повседневного спроса и изделия из шерсти. Для пенсионеров действовали скидки.

Тематическая ярмарки «Товары регионов России» прошли в Истре, Красногорске, Одинцове, Солнечногорске, Серпухове. Гостям предлагали купить продукты питания, травяные чаи и варенье, товары повседневного спроса, глиняную посуду, сувениры, изделия от мастеров-умельцев, павлопосадские платки, шали, изделия из шерсти и многое другое.

Тематические ярмарки «Дары осени в Подмосковье» прошли в Сергиево-Посадском и Одинцовском городских округах. На ярмарках можно было приобрести подмосковные и привезенные с юга сезонные овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, травяные чаи, пряники, сыры, колбасы, замороженные полуфабрикаты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию.

В Волоколамске прошла ярмарка «Социальная», где на большинство продуктов питания и товаров повседневного спроса действовали скидки.

Сельскохозяйственные ярмарки прошли в городских округах: Богородский, Дмитровский, Ивантеевка, Истра, Красногорск, Талдомский.

Универсальные ярмарки прошли в городских округах: Балашиха, Волоколамский, Воскресенск, Домодедово, Жуковский, Зарайск, Коломенский, Лосино-Петровский, Красногорск, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Озеры, Павловский Посад, Пушкинский, Раменский, Рошаль, Рузский, Сергиево-Посадский, Фрязино, Чехов, Черноголовка, Химки, Серпухов, Ступино, Щелково, Электрогорск, Электросталь, Шаховская.