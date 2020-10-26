РИАМО - 26 окт. Ботанический сад МГУ «Аптекарский огород» в столице сократил режим работы на один час c понедельника, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Раньше «Аптекарский огород» был открыт с 10:00 до 21:00.

«С этого дня жители и гости Москвы смогут посетить сад ежедневно с 10:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Кассы сада перестают работать за полчаса до закрытия. Стандартный билет в парк можно купить по цене 300 рублей, льготный – по 200 рублей. Для детей дошкольного возраста и многодетных семей вход в парк бесплатный.

Ранее сад запустил мобильный аудиогид «Место силы. Аптекарский огород», с помощью которого можно больше узнать об истории сада.

«Аптекарский огород» проводит розыгрыш ценной семечки громадной тыквы сорта «Гигант Атлантики». Принять участие в нем можно до 1 ноября.