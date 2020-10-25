РИАМО - 25 окт. В Москве и Подмосковье до 29 октября прогнозируется аномально теплая погода без осадков, но уже 30 октября набегут дождевые тучи, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве вплоть до четверга задержится сухая и аномально теплая погода с дневной температурой до плюс 10… плюс 13 градусов», — отмечается в материале.

Уже 30 октября в столице и области появятся дождевые тучи, которые уменьшат поток солнечного тепла. Воздух не прогреется выше плюс 7-10 градусов.