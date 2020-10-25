РИАМО - 25 окт. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин прогнозирует, что курс рубля останется на уровне текущих показателей до конца 2021 года, при этом он отметил, что давать прогноз о курсе рубля «неблагодарная вещь», сообщает Газета.ru.

Кудрин посоветовал россиянам поделить свои сбережения между разными активами, часть средств лучше переводить в валюту.

«Если вы можете сберегать эти средства, запланировали сохранить больше чем на год-полтора, то лучше диверсифицировать: часть оставить в рублях, часть оставить в валюте», — сказал Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

Он объяснил, что, если россиянин скопил небольшую сумму и планирует обращаться к этим средствам, то лучше их хранить в рублях.