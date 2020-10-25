РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. В Подольске разыскивают 24-летнюю девушку, которая неделю назад вышла из дома и не вернулась, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! В Подольске пропала 24-летняя Марина Лапаева. 19 октября 2020 года она вышла из дома и не вернулась. Ее рост 160 сантиметров. Пропавшая девушка нормального телосложения, волосы темно-каштановые, глаза серые», — говорится в сообщении.

Девушка была одета в темно-синий пуховик, черные джинсы, черные кожаные полусапожки. С собой у нее была сумка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщать по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.