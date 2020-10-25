РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Глава Подольска Николай Пестов поздравил водителей общественного транспорта с Днем автомобилиста и пожелал им благополучия и успехов.

День автомобилиста отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. В этом году праздник выпал на 25 октября.

«Уважаемые работники и ветераны сферы автомобильного и пассажирского транспорта! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Ваша деятельность всегда важна и востребована. От ее результатов во многом зависят обеспечение работы самых разных отраслей и качество жизни, что требует от вас высокой самоотдачи и мастерства – каждый день вы несете ответственность за жизнь и здоровье людей», — написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Глава округа пожелал работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, успехов, безопасных маршрутов и качественных дорог.

Он отметил, что транспортное обслуживание жителей Подольска на 58-ми муниципальных маршрутах осуществляют 6 автопредприятий. За 9 месяцев 2020 года ими перевезено почти 15,5 миллионов пассажиров. За последние 5 лет в округе по обращениям жителей открыты два новых троллейбусных маршрута (№5 и №4К) и четыре автобусных (№№ 28, 30, 36К, 37К). Больше возможностей для пассажиров открылось с запуском движения по МЦД-2.

Перевозчики общественного транспорта Подольска – в числе лучших в Подмосковье. По итогам рейтинга за третий квартал 2020 года, составленного министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в топ-15 вошли АО «Мострансавто», работающее на всей территории региона, ООО «Скиф Транс» и муниципальное предприятие «Подольский троллейбус».