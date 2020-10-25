РИАМО - 25 окт. В воскресенье днем в Москве на съезде с Международного на Ленинградское шоссе перевернулся грузовик, были перекрыты полосы движения, на место были направлены спасатели, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Сообщение об инциденте поступило на пульт экстренной службы 112. На место выслали силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО №201 ГКУ «ПСЦ».

«При помощи подъемного крана пожарные убрали большегруз с проезжей части. Водитель не пострадал», - говорится в сообщении.

Оперативные действия пожарных позволили в кратчайшие сроки восстановить движение.