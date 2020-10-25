РИАМО - 25 окт. На юго-востоке Москвы в воскресенье водитель такси сбил мужчину, пытаясь скрыться от напавших на него молодых людей, сотрудники Росгвардии задержали участников дорожного конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«Находясь на маршруте патрулирования на юго-востоке столицы, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве заметили группу граждан, которые пытались силой вытащить водителя такси из машины. В какой-то момент мужчине удалось вырваться из рук нападавших, и он попытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле, при этом сбил гражданина, преградившего путь транспортному средству», - говорится в сообщении.

Сотрудникик Росгвардии оперативно вызвали бригаду медиков для оказания помощи пострадавшему, остальных участников инцидента они задержали. Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц с многочисленными травмами.

Правоохранители выяснили, что до происшествия автомобиль такси чуть не сбил группу молодых людей. При этом, когда граждане напали на водителя машины, номер которой запомнили, за рулем находился уже другой человек. По просьбе таксиста он отгонял машину на стоянку.

Водитель такси также задержан. Он и остальные участники конфликта, по предварительным данным, находились в состоянии алкогольного опьянения. Всех задержанных росгвардейцы передали полицейским.