РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Глава Подольска Николай Пестов поздравил кабельщиков округа с профессиональным праздником и пожелал им здоровья и оптимизма.

День работников кабельной промышленности отмечается 25 октября.

«Уважаемые работники и ветераны кабельной промышленности! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы по праву гордитесь своим вкладом в развитие промышленности, и экономики региона, и всей нашей страны. Ваша продукция востребована в электроэнергетике, машиностроении, нефте- и газодобыче, сферах транспорта, связи и ЖКХ», — написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

В день профессионального праздника глава округа пожелал подольским кабельщикам производственных успехов, семейного благополучия, доброго здоровья, настойчивости в освоении новых рынков сбыта продукции и оптимизма.

Он отметил, что на территории округа работают 15 предприятий кабельной промышленности, где трудятся более двух тысяч человек. Наиболее крупные из них – АО НП «Подольсккабель», ОАО «Завод «Микропровод», АО «Экспокабель», АО «ЭСПКБ Техно», ООО «Торгово-промышленный дом Паритет».

Предприятия кабельной отрасли вносят существенный вклад в наполнение бюджета. За 9 месяцев 2020 года ими перечислено в консолидированный бюджет Московской области 322 миллиона рублей, в том числе в бюджет округа – более 53 миллионов рублей.