РИАМО - 25 окт. Вечером в воскресенье в столичных воздушных гаванях Шереметьево, Внуково, Домодедово отменили и задержали 62 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали три рейса, а еще три отменили. В Шереметьеве отменили 46 рейсов, а также задержали два рейса. В аэропорту Домодедово задержано два рейса, а отменено шесть прилетов и вылетов.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в аэрогавани отменен один рейс.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.