РИАМО - 25 окт. В Московской области провели 57,8 тысячи исследований на инфекционные заболевания у лошадей, ветеринары проверяют животных на наличие сап, инфекционной анемии, случной болезни, бруцеллеза и лептоспироза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
На территории региона 100 объектов, занимающихся содержанием, разведением и выращиванием лошадей. На некоторых из них организованы конноспортивные комплексы. Развитие коневодства не может быть без своевременной и оперативной лабораторной диагностики инфекционных заболеваний лошадей.
Диагностику проводят специалисты испытательной лаборатории Егорьевской ветеринарной станции ГБУВ МО «Терветуправление №3». Благодаря серологическим исследованиям проб сыворотки крови лошадей можно определить степень распространения зараженности животных, выявить животных с латентной формой инфекции и предупредить ввод в благополучное стадо зараженных животных.
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