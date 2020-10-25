РИАМО - 25 окт. В Московской области провели 57,8 тысячи исследований на инфекционные заболевания у лошадей, ветеринары проверяют животных на наличие сап, инфекционной анемии, случной болезни, бруцеллеза и лептоспироза, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Всего с начала 2020 года было проведено 57 800 исследований: на сап (13 998), инфекционную анемию (ИНАН – 12 739), случную болезнь (12 495), бруцеллез (12 861) и лептоспироз (5 707)», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

На территории региона 100 объектов, занимающихся содержанием, разведением и выращиванием лошадей. На некоторых из них организованы конноспортивные комплексы. Развитие коневодства не может быть без своевременной и оперативной лабораторной диагностики инфекционных заболеваний лошадей.

Диагностику проводят специалисты испытательной лаборатории Егорьевской ветеринарной станции ГБУВ МО «Терветуправление №3». Благодаря серологическим исследованиям проб сыворотки крови лошадей можно определить степень распространения зараженности животных, выявить животных с латентной формой инфекции и предупредить ввод в благополучное стадо зараженных животных.