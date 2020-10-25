РИАМО - 25 окт. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что уважал бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, также он отметил, что у них были доверительные отношения, передает Газета.ru.

Путин дал комментарий для телеканала «Россия 1», отрывок беседы опубликовал в своем Instagram журналист Павел Зарубин.

«У нас отношения были официальные, но, конечно, весьма доверительные», — отметил Путин.

При этом национальный лидер подчеркнул, что Лужков был крайне уважаемым человеком в России, он также относился к нему с уважением.

Так, президент прокомментировал слова главы США Дональда Трампа, который во время предвыборных дебатов отметил «дружеские отношения» президента России с экс-мэром Москвы.

Лужков скончался в мюнхенской больнице 10 декабря прошлого года после операции на сердце. Ему было 83 года.