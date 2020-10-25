РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 25 окт. В подмосковных Котельниках за неделю привели в порядок свыше 60 элементов освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«За прошедшую неделю в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников привели в порядок более 60 элементов освещения. Так, отремонтировали четыре светильника в микрорайоне Ковровый и заменили два светильника на улицах Новая и 3-ем Покровском проезде», - говорится в сообщении.

Также заменили 28 осветительных элементов в микрорайоне Ковровый, в микрорайоне Силикат и на улице Большая Колхозная. Кроме того, восстановили работу торшерной линии на детской площадке дома №1 на улице Новая.

«ООО «Синди М» привели в нормативное состояние пять опор уличного освещения в районе торгового центра «Реал» - покрасили и убрали рекламу. По просьбе жителей для увеличения горизонтальной освещенности придомовой территории в микрорайоне Белая Дача у дома №18 и парковочной зоны в микрорайоне Силикат было установлено девять энергосберегающих светильников типа ЖКУ на существующие опоры освещения», - отмечается в материале.

Также в течении следующей недели планируется установка еще четырех дополнительных светильников на детской площадке у жилых домов №16, №18 в микрорайоне Белая Дача.