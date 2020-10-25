РИАМО - 25 окт. В воскресенье начались Олимпиадные школы МФТИ для учеников 7-11 классов, они будут заниматься математикой, физикой, информатикой и химией, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ

Это уже 16-я школа МФТИ, ее проводят в дистанционном формате. Смена будет короче, чем обычно, и продлится семь дней. Уроки у школьников будут вести опытные тренеры - члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов, в том числе преподаватели МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, Политехническая школа в Париже и Северо-Восточный университет Бостона.

«Мы решили в этом году впервые открыть ещё и осеннюю смену, чтобы дать возможность ребятам тратить каникулы с пользой и добирать необходимые знания. Мы заботимся, чтобы атмосфера лагеря сохранялась, поэтому придумываем игры, совместные дискуссии, интересные квизы, чтобы подружить ребят», — сказал директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев.

Около 30% участников Олимпиадных школ – призеры и победители национальных естественнонаучных и технических олимпиад. Треть участников будут учиться на физико-техническом направлении.

Летом 2020 года прошли три смены лагеря МФТИ, в них приняли участие около 1,1 тысячи школьников из России, Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и других.