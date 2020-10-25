РИАМО - 25 окт. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, передает ТАСС.
О вакцинации Греф рассказал в фильме журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».
«Я сделал прививку. Мне приходилось много общаться, я ездил по отделениям. И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса», - сказал Греф.
Он также подчеркнул, что вакцинацию также прошли несколько ключевых менеджеров в банке.
Ранее Греф сообщил, что ожидает к концу текущего года укрепление российской валюты.
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Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- В столице по факту сокрытия вернувшимися из-за рубежа москвичами данных тестов на коронавирус составлено 1 638 протоколов, нарушители оштрафованы на 1,79 миллиона рублей.
- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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