РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Рыболовы подмосковного Подольска напомнили горожанам о запрете использования сеток-китаек для ловли и призвали предпринимателей не продавать запрещенную снасть, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

Перед фестивалем по ловле рыбы в микрорайоне Климовск, 24 октября, участники выудили из реки Петрицы очередную запрещенную снасть - мережу.

«Проходивший мимо пожилой человек сказал, что они с детства ставили такие в реке и не увидел в этом ничего плохого. В связи с этим еще раз напоминаем, что добыча рыбы такими устройствами в Московской области уже давно запрещена и призываем рыболовные магазины отказаться от их продажи», - говорится в сообщении.

За нарушения правил вылова рыбы предусматриваются штрафы.