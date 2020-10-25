РИАМО - 25 окт. Двукратная чемпионка России Анна Щербакова рассказала, что собирается реабилитироваться после неудачного проката короткой программы на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, сообщает Газета.ru.

Фигуристка допустила ошибку в исполнении каскада. Она набрала 77,47 балла и заняла второе место.

«После ошибки у меня все мысли были только о том, чтобы не подавать вида и доделать все элементы до конца, чтобы не испортить впечатление от оставшейся программы. Сейчас у меня одно желание — реабилитироваться в воскресенье», — сказала Щербакова.

В воскресенье спортсменки будут показывать произвольную программу в Сочи. Прокат начнется в 17:30 по московскому времени.​​