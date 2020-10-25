РИАМО - 25 окт. Журналисты выяснили, сколько получил борец из России, обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов за поединок с американским спортсменом Джастином Гэтжи, сообщает Газета.ru.

Бой прошел в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. Российский спортсмен одержал победу удушающим приемом во втором раунде.

«Гонорар Нурмагомедова за бой составил 3 миллиона 90 тысяч доллар», - говорится в сообщении.

Джастин Гэтжи за бой с Хабибом получил 630 тысяч долларов.

После победы Нурмагомедов объявил о том, что завершает спортивную карьеру.​