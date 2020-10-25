РИАМО - 25 окт. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что к Новому году курс рубля может укрепиться, передает Nation News.

Об экономике и курсе рубля Греф рассказал в фильме российской журналистики Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения».

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются и ситуация с коронавирусом станет более-менее стабильной и понятной, то я думаю, рубль до конца года укрепится», ­— сказал Греф.

Он также отметил, что нынешний курс рубля обусловлен фундаментальными экономическими факторами, в том числе притоком валюты, валютным балансом и ценой на экспортные товары.