РИАМО - 25 окт. По факту инцидента с малолетним в торговом центре на севере Москвы Главным следственным управлением СК РФ по столице проводится проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«24 октября 2020 года малолетний, находясь на территории детской игровой комнаты, расположенной в торговом центре на севере Москвы, получил травму позвоночника в результате падения с аттракциона», - сказала Иванова.

В настоящий момент проводятся необходимые проверочные мероприятия. Уже опрошены родственники ребенка и сотрудники организации, предоставляющие указанные услуги.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее проверку по факту данного инцидента также начали в столичной прокуратуре.