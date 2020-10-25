РИАМО - 25 окт. В ТЦ «Авиатор» в городе Кубинка Одинцовского округа открылся магазин известной федеральной сети «Читай-город», это первый магазин сети в городе, говорится в сообщении пресс-службы «Читай-города».

В магазине представлено более 100 тысяч наименований изданий. Здесь можно найти литературные новинки и бестселлеры, классические произведения, остросюжетные детективы, увлекательные исторические романы, а также бизнес-литературу и популярные книги о красоте и здоровье. Еще есть книги для детей разного возраста.

«В октябре обратите внимание на книгу месяца – это «Маленькие женщины» Луизы Мэй Олкотт. История семейства Марч, в котором подрастают четыре дружные, но непохожие друг на друга сестры, заключает в себе узнаваемые перипетии юности, взросления, дружбы и любви. А детской книгой месяца стала «Поллианна» Элинор Портер. Эта книга получила статус культовой, и не раз экранизировалась, а многие другие писатели создавали собственное продолжение этой истории», - говорится в сообщении.

Кроме того, в магазине можно купить различные товары для хобби и творчества, настольные игры и креативные сувениры. Также представлен большой ассортимент канцелярских товаров – яркие блокноты, оригинальные карандаши и ручки, необычные ластики и многое другое.

В «Читай-городе» легко найти подарок. Более того, можно приобрести подарочные сертификаты различного номинала.

Магазин в Кубинке также выступит удобным пунктом самовывоза интернет-заказов с www.chitai-gorod.ru. Заказ доставят в магазин совершенно бесплатно.

Адрес магазина: Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, дом 23А (ТЦ «Авиатор», 3 этаж).