РИАМО - 25 окт. В столице появилось 56 станций метро с 2011 года, также работает 31 станция Московского центрального кольца, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Развиваем Московские центральные диаметры - наземное метро. Они соединили центр и Подмосковье - это еще 60 станций на карте», — написал мэр на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Количество пассажиров на рельсовом транспорте увеличилось на 25%.

Столица, по словам градоначальника, опережает мировые города по темпам обновления транспортного парка. В метро появляются поезда «Москва», на МЦК — «Ласточки», на МДЦ — «Иволги». Также появляются новые трамваи «Витязь-Москвы» и электробусы.

Собянин добавил, что время в пути общественного транспорта столицы от МКАД до центра уменьшилось на 13 минут. Средняя скорость на магистралях увеличилась на 20%.

В планах властей мегаполиса обеспечить метро в шаговой доступности для всех москвичей. Планируется закончить реализацию проекта Большой кольцевой линии метро, запустить новые диаметры, расширить электробусный парк и повысить безопасность на магистралях.