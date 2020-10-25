РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Госавтоинспекторы подмосковного Подольска вручили благодарственные письма лучшим водителям общественного транспорта округа к профессиональному празднику, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Подольские автоинспекторы поздравили водителей одного из крупнейших подмосковных транспортных предприятий города с профессиональным праздником – Днем автомобилиста, который отмечается в воскресенье. В торжестве принимали участие водители МУП «Подольский троллейбус», которые уже более 19 лет осуществляют перевозки пассажиров по улицам города, делая повседневную жизнь проще и комфортнее.

«Лучшим водителям были вручены благодарственные письма от руководства Госавтоинспекции городского округа Подольск, а также световозвращающие жилеты, которые они смогут использовать в работе, чтобы стать заметнее на дорогах города. Водители присоединились к социальному раунду «Засветись», который стартовал в Подмосковье 21 сентября, сделав фотографии с тематическим хэштегом, тем самым привлекая внимание пеших участников дорожного движения к использованию световозвращающих элементов»,- говорится в сообщении.