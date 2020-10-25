РИАМО - 25 окт. В «Краснодаре» раскритиковали работу судейской бригады на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком», сообщает Газета.ru.

Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с заявлением. Главным арбитром в матче был Вячеслав Безбородов, а Кирилл Левников отвечал за систему видеопомощи рефери.

«Красиво» сделали «ребята» Безбородов и Левников. Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа VAR Левникова», — сказал Хашиг.

По мнению команды из Краснодара, судьи засчитали «Спартаку» такой же гол, какой отменили у «Краснодара». Встреча «Краснодара» и «Спартака» завершилась со счетом 1:3.​