РИАМО - 25 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи, сообщает Сhampionat.com.
После боя спортсмен объявил о завершении карьеры.
«Мы рады его победе. И поздравляем его. Все остальное — его выбор», — сказал Песков.
Хабиб одержал победу над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.
Тренер бойца Хавьер Мендес рассказал, что Хабиб станет тренером.
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