РИАМО - 25 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Джастином Гэтжи, сообщает Сhampionat.com.

После боя спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Мы рады его победе. И поздравляем его. Все остальное — его выбор», — сказал Песков.

Хабиб одержал победу над американским бойцом Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. Бой завершился во втором раунде досрочной победой россиянина удушающим приемом.

Тренер бойца Хавьер Мендес рассказал, что Хабиб станет тренером.​