РИАМО - 25 окт. В столице по факту сокрытия вернувшимися из-за рубежа москвичами данных тестов на коронавирус составлено 1 638 протоколов, нарушители оштрафованы на 1,79 миллиона рублей, сообщается на сайте управления Роспотребназора по Москве.
«Не выполняющим установленные требования направлено 2313 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении», — отмечается в материале.
За сокрытие данных теста на коронавирусную инфекцию гражданам грозит штраф в размере 40 тысяч рублей, если при нарушении будет причинен вред здоровью других людей, то штраф возрастет и составит 150-300 тысяч рублей.
В мегаполисе можно пройти тестирование на Covid-19 не только в аэропортах, но и в городских поликлиниках. Исследования проводятся бесплатно.
Подать данные о результатах анализа на Единый портал госуслуг РФ нужно в течение трех дней после возвращения из-за рубежа.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
25 ОКТЯБРЯ
- В столице по факту сокрытия вернувшимися из-за рубежа москвичами данных тестов на коронавирус составлено 1 638 протоколов, нарушители оштрафованы на 1,79 миллиона рублей.
- Большинство жителей столицы соблюдают введенные меры безопасности, призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин:
- В столице за последние сутки выздоровели после коронавирусной инфекции 2614 пациентов,за весь период пандемии врачи города вылечили более 290 тысяч человек.
- За сутки в России зарегистрировали 16 710 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 491 больных. В Москве - 4 455.
- Динамика заболеваемости в столице коронавирусной инфекцией дает надежду на снижение показателей, об этом сообщил мэр Сергей Собянин:
- Около 30 тыс врачей работают в Подмосковье с Covid‑пациентами, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев:
- 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период жертвами пандемии в столице стали 6 380 челвоек.
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