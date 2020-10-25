РИАМО - 25 окт. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки по строительству дороги через лесопарк в Подмосковье, сообщается на сайте СК.

«Глава ведомства поручил руководству Главного следственного управления СК России по Московской области доложить о ходе проведения организованной по материалам СМИ проверки о вырубке деревьев и строительстве дороги через одну из подмосковных лесопарковых зон», - говорится в сообщении.

Ранее по данному факту поступали жалобы от граждан. Также в эфире федерального ТВ вышел сюжет, в котором жители пожаловались на проблему. Этот сюжет и стал поводом для процессуальной проверки.