РИАМО - 25 окт. Первые пользователи нового iPhone 12 от Apple назвали ряд недостатков смартфона, передает Газета.ru.

Так, например, отсутствует какая-либо существенная разница между смартфонами Apple 2019 и 2020 годов выпуска. Это особенно видно при фото- и видеосъемке. Кроме того, нет и обещанного изменения в работе биометрических сенсоров. На сегодня Apple Face ID работает с той же скоростью, что и на старших моделях.

«Кроме того, по словам пользователей, зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется», - говорится в сообщении.

Ранее также поступали сообщения о том, что новые смартфоны от Apple быстро разряжаются, что заметнее всего при подключении к сетям 5G, уточнив. По данным СМИ, после 2,5 часов использования с включенным экраном у гаджета остается 18% заряда батареи.

В новую линейку смартфонов от Apple вошли четыре устройства — iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. В России продажи стартовали 23 октября.