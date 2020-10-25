РИАМО - 25 окт. Прокуратура Москвы инициировала проверку после инцидента с несовершеннолетним, произошедшего в одном из торговых центров столицы, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«По предварительной информации, 24 октября 2020 года семилетний ребенок находился в игровой зоне детского центра, где упал с аттракциона. В результате мальчик доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Головинской межрайонной прокуратуре. По ее итогам будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг.

Также при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.