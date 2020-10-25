РИАМО - 25 окт. Московский клуб «Спартак» опубликовал видео в Instagram, где команда смотрит бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254, сообщает Газета.ru.

«Спартак» смотрит последний бой Хабиба!» — написано в публикации в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи с помощью удушающего приема. После этого он объявил о завершении карьеры.

За всю карьеру Хабиб повел 29 беспроигрышных боев.